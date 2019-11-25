По факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна, проводят проверку

По факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна, проводится проверка следственного управления СКР по Иркутской области. Авария произошла поздним вечером в субботу в Черемховском районе. Автомобиль, в котором ехали Юрий Карих с женой, врезался в стоящий на обочине КамАЗ. За рулем машины находился сам мэр, его супруга сидела на пассажирском сиденье. Предположительно, у грузовика не были выключены габаритные огни. Мэра Тулуна доставили в городской травматологический центр, где ему провели обследование. От госпитализации мужчина отказался.