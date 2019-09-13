По 200 тысяч рублей получат предприниматели, чей бизнес пострадал во время паводков

По 200 тысяч рублей получат предприниматели, чей бизнес пострадал во время паводков

13.09.19

Единовременную финансовую помощь выплатят из областного бюджета. С сегодняшнего дня и до 24 октября министерство экономического развития региона собирает заявки от пострадавших. Для получения выплаты необходимо собрать пакет документов. Его можно представить лично в министерство, через почту и МФЦ. Напомним, что решение о выделении финансовой поддержки предпринимателям из затопленных территорий приняла правительственная комиссия и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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