По 200 тысяч рублей получат предприниматели, чей бизнес пострадал во время паводков

Единовременную финансовую помощь выплатят из областного бюджета. С сегодняшнего дня и до 24 октября министерство экономического развития региона собирает заявки от пострадавших. Для получения выплаты необходимо собрать пакет документов. Его можно представить лично в министерство, через почту и МФЦ. Напомним, что решение о выделении финансовой поддержки предпринимателям из затопленных территорий приняла правительственная комиссия и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.