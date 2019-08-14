Площадь лесных пожаров в Приангарье сократилась почти на 100 тысяч гектаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в регионе сократилась почти на 100 тысяч гектаров. Сейчас в области действуют 93 возгорания, два из них — на особо охраняемых природных территориях. Локализованы 14 очагов и 13 ликвидированы. В тушении задействованы более 400 человек и около полусотни единиц различной техники.