Пятилетний ребенок погиб в Иркутске после падения из окна

Следственные органы начали доследственную проверку по факту выпадения из окна многоэтажки пятилетнего ребенка в Иркутске. Известно, что он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Несовершеннолетний погиб. Органы ПДН просят родителей убрать от окон предметы интерьера, по которым ребенок может забраться на подоконник, а также установить дополнительную защиту.

Эти кадры делают очевидцы по всей стране. Проблема выпадения детей из окон не ограничена пределами какого-то конкретного региона. Статистику ежегодно пополняют печальные данные. Чаще всего после опроса родителей в показаниях беспечное «отлучились на пять минут». Этого времени оказывается вполне достаточно, чтобы открыть окно. Часто в деле фигурируют москитные сетки. А при осмотре некоторых квартир выясняется: оконная рама и вовсе держится на монтажной пене или двух болтах. По ГОСТу их должно быть не менее восьми.

Вопрос: как защитить детей от выпадения из окон? Специалисты рассказали: прежде всего, при заезде в новую квартиру необходимо проверить прочность конструкции и отсутствие дефектов при монтаже. Далее установить дополнительную фурнитуру для блокировки оконного замка.

Рустам КУРМАНАЛИЕВ, СПЕЦИАЛИСТ по ОКНАМ «ИМПЕРИЯ ВЕКА»: Она блокирует. Когда окно открыто, верхнее открывание, чтобы ребенок самостоятельно не мог открыть. Ключи сохраняются у вас. Он блокирует, он не дает открывать. Сейчас покажу, как это делается.

Аналогичные механические устройства для безопасности используют и на лоджиях. Для проветривания помещений есть трос-ограничитель. Мастер установил дополнительный замок на ручку за пять минут. Как раз то время, которое навсегда остается в печальной сводке о гибели детей.

В этой семье трое детей. Мальчишки постоянно играют дома. За всеми, говорит мать, нужен глаз да глаз. Один вопрос безопасности уже решен. Однако профилактические беседы и внимание родителей не заменит пластиковый ограничитель.

Вера БУТУСОВА, НАЧАЛЬНИК ОДН ОП 4 МВД РОССИИ «ИРКУТСКОЕ»: Москитная сетка является иллюзорной защитой, и маленькие дети в силу своего природного любопытства и стремления познавать все новое очень часто забираются на окна, и происходят, к сожалению, несчастные случаи с гибелью детей.

В прошлом году, по данным следственного комитета в Иркутской области, из окон выпало более тридцати детей. Трое погибли. С начала этого года цифра смертности при подобных ЧП уже два человека. Сотрудники по делам несовершеннолетних призывают родителей проявить максимальную бдительность в период каникул и не только в своих квартирах, но и на дорогах, детских площадках и водоемах.