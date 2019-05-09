Пять человек пострадали в аварии в Иркутском районе

Иномарка сбила пять человек. Трагедия случилась сегодня днем в селе Мамоны Иркутского района. Известно, что 40-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль на одной из улиц. Он поднял капот, сел за руль и машина неожиданно покатилась. Врезалась в стоящий рядом автомобиль, а потом наехала на пешеходов. Пострадавших осмотрели медики. Сейчас ведется доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД России, предполагаемый виновник уже дал показания. Его отправили на медицинское освидетельствование. Полиция просит очевидцев откликнуться и позвонить по телефону 8 (3952) 21-64-12.