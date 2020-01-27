Пять человек пострадали при пожаре в Тулуне

Пять человек пострадали при пожаре в Тулуне27.01.20
Возгорание в жилом частном доме произошло вчера поздно вечером. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались трое несовершеннолетних мальчиков. Всех детей с различными травмами госпитализировали в Тулунскую городскую больницу. Позже пожарно-спасательный отряд извлек из горящего здания еще двоих пострадавших. На тот момент супруги уже находились без сознания. Возгорание ликвидировали спустя час. Сейчас на месте работают дознаватели, эксперты и психологи.
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