Пять человек пострадали при пожаре в Тулуне

Пять человек пострадали при пожаре в Тулуне

27.01.20

Возгорание в жилом частном доме произошло вчера поздно вечером. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались трое несовершеннолетних мальчиков. Всех детей с различными травмами госпитализировали в Тулунскую городскую больницу. Позже пожарно-спасательный отряд извлек из горящего здания еще двоих пострадавших. На тот момент супруги уже находились без сознания. Возгорание ликвидировали спустя час. Сейчас на месте работают дознаватели, эксперты и психологи.

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