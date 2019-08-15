Пьяного водителя без прав задержали в Иркутске

Пьяного водителя без прав задержали в Иркутске

15.08.19

Ралли «Рабочее — Синюшина гора» без прав и в пьяном виде. В Иркутске инспекторы ГИБДД гонялись за водителем по всему городу. В пять утра сотрудники заметили «Тойоту-Калдину», которая совершала странные маневры. На требование полицейских остановиться нарушитель не отреагировал. Напротив, он увеличил скорость и попытался скрыться от экипажа. На своем пути иномарка сносила препятствия и подвергала опасности окружающих. Экстремальный заезд закончился в одном из дворов после столкновения «Калдины» с внедорожником. Как показало проведенное медицинское освидетельствование, водитель был пьян. Более того, 37-летний иркутянин никогда не имел прав на управление транспортом. Инспекторы составили шесть административных протоколов. В ближайшее время суд назначит мужчине наказание.

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