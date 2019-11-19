Пьяного лихача задержали в Тайшетском районе

Погоня со стрельбой. В Тайшетском районе задержали пьяного водителя. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Nissan Teana, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы потребовали лихача остановиться. Но он проигнорировал полицейских и выехал из города, только увеличивая скорость движения. Для остановки транспортного средства полицейские применили оружие. Они выстрели в воздух и по колесам иномарки. В результате машину удалось остановить. Нарушитель попытался скрыться в лесу, но его задержали. Им оказался 31-летний житель Чунского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Составлены административные протоколы. Автомобиль поместили на штрафстоянку.