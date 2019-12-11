Пьяного лихача с двумя детьми в машине задержали в Ангарске

Нарушителя полицейским удалось задержать только после погони. На улице Мира инспекторы заметили автомобиль «Хонда Одиссей», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться он не отреагировал. Правоохранители начали преследование. Лихачом оказался 31-летний мужчина. Оказалось, он управлял машиной родственника. В салоне в этот момент находились его жена и двое детей без удерживающих устройств. Одному два с половиной, второму всего полгода. Нарушитель вел себя агрессивно, пытался убежать, от медосвидетельствования отказался. Сейчас ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.