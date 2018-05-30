Перед судом предстанет водитель «Порше Кайен», предположительно по вине которого произошло ДТП на плотине ГЭС в Иркутске

Всё случилось в декабре 2017. Водитель кроссовера допустил выезд на полосу встречного движения.

Где столкнулся с отечественным автомобилем. После случившегося он скрылся с места аварии. Два пассажира Лады погибли на месте, водитель и ещё один пассажир пострадали. Расследование завершено. Следователи изучили съемки с камер видеонаблюдения увеселительных заведений, которые обвиняемый посетил непосредственно перед аварией. Изъятые видеозаписи отчетливо подтвердили факт употребления им алкогольных напитков. Владельцу Порш Кайен грозит до 9 лет лишения свободы.