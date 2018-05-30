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Перед судом предстанет водитель «Порше Кайен», предположительно по вине которого произошло ДТП на плотине ГЭС в Иркутске

30.05.18

Всё случилось в декабре 2017. Водитель кроссовера допустил выезд на полосу встречного движения.

 

 

 

 

 

 

 

Где столкнулся с отечественным автомобилем. После случившегося он скрылся с места аварии. Два пассажира Лады погибли на месте, водитель и ещё один пассажир пострадали. Расследование завершено. Следователи изучили съемки с камер видеонаблюдения увеселительных заведений, которые обвиняемый посетил непосредственно перед аварией. Изъятые видеозаписи отчетливо подтвердили факт употребления им алкогольных напитков. Владельцу Порш Кайен грозит до 9 лет лишения свободы.

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