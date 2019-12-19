Пенсионерку в Иркутске сбил трамвай

Пенсионерку в Иркутске сбил трамвай

19.12.19

ДТП произошло днем на улице Степана Разина. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент трамвай выезжал с остановки «Чкалова». Водитель не заметил пенсионерку, и женщина попала под колеса. Трамвай проехал несколько метров, но пострадавшая, к счастью, осталась жива. Иркутянку достали буквально из-под колес с помощью эвакуатора. Сейчас она в больнице. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.

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