Пенсионерку в Иркутске сбил трамвай

ДТП произошло днем на улице Степана Разина. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент трамвай выезжал с остановки «Чкалова». Водитель не заметил пенсионерку, и женщина попала под колеса. Трамвай проехал несколько метров, но пострадавшая, к счастью, осталась жива. Иркутянку достали буквально из-под колес с помощью эвакуатора. Сейчас она в больнице. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.