Пенсионерка погибла в карете скорой помощи в Ангарске

Накануне вечером там на перекрестке столкнулись пассажирская иномарка и медицинский автомобиль. От удара машину скорой помощи опрокинуло на бок. Пожилую женщину, находившуюся в салоне, после ДТП обнаружили мертвой. Известно, что ее экстренно везли в реанимацию. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу скорой, которая везла в Сангородок пациентку. Но показания разнятся. Сейчас предстоит выяснить, работал ли у машины медицинской помощи спецсигнал, а также установить причину смерти пенсионерки.