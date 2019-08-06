Педофила разыскивают в Иркутске

Последний раз подозреваемого в особо тяжком преступлении видели в воскресенье, 4 августа, в поселке Западном рядом с Ленинским районом Иркутска. На вид мужчине 30-40 лет, рост 170 см, телосложение худощавое. Глаза серо-голубые, волосы темные, короткие, с проседью. При разговоре шепелявит, зубы желто-черные. Всех, кто узнал преступника, просят обращаться в полицию по телефонам в Иркутске: 8(3952) 21-68-05, 21-68-88, либо 02.