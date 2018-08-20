Пассажиры рейса «Иркутск — Усть-Кут — Бодайбо» добрались до дома спустя почти 3 суток от даты вылета

16 августа самолет авиакомпании «РусЛайн» из областного центра вылетел в Усть-Кут.

Однако, как пояснили в пресс-службе авиакомпании, из-за неблагоприятных метеоусловий и невозможности принять воздушное судно аэропортом Бодайбо было принято решение вернуться в Иркутск. В результате 37 пассажиров были вынуждены ожидать следующего рейса до воскресенья 19 августа. Накануне в 10 утра они улетели в Бодайбо. Представители авиаперевозчика отметили, выплата компенсаций будет рассматриваться в индивидуальном порядке.