Пассажиры рейса Иркутск-Пхукет не смогли вовремя вылететь из областного центра

Мучения не улетевших из Иркутска в Таиланд пассажиров скоро закончатся. Об этом сообщила администрация Иркутского аэропорта. Для доставки людей из Ростова-на-Дону специально отправлен запасной борт. Но все же планы некоторых туристов могут быть сильно нарушены. Люди опоздают на паром, а стало быть, понесут убытки.

Тай, встречай! Эта фотография размещена в социальной сети сегодня без пяти шесть утра. Через несколько минут пилот сообщил пассажирам: самолет неисправен и вылет отложили. Однако из салона самолета людей выпускать не спешат. Авиаперевозчик, который должен доставить туристов сообщением Иркутск-Пхукет, никак не может принять решение чинить поломку или вызывать запасной борт? Взволнованные пассажиры тем временем три часа просидели в салоне. А что им оставалось? «Держать в руках себя и купленные билеты».

В момент происшествия в салоне находились 430 человека,60 из них детей. Причину поломки установили сразу: произошел «помпаж» левого двигателя. «Боинг 777» отогнали на ремонт, сейчас специалисты устанавливают причины неисправности. Для отправки пассажиров из Ростова-на-Дону выслали запасной борт. Предположительно, он прибудет в Иркутск в семь часов вечера. До этого времени людей разместят в гостиницах, все за счет перевозчика.

Евгений ЕЛОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ПДСА АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»:

Высадили пассажиров, они прошли опять пограничный контроль, ну и сейчас находятся в гостинице. Им все необходимые услуги предоставлены. На двадцать один час мы планируем этот рейс выполнить до Пхукета. Вывезти всех пассажиров, которые должны были улететь.

Несмотря на пусть и не своевременный, но все же вылет на популярный тайский курорт, некоторые пассажиры могут опоздать на переходной паром на остров Самуи. А стало быть, разговор о моральном и материальном ущербе не исключен.