Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на станции Мегет

Так, на 2 часа позже от действующего расписания отправились электрички №6301 и №6303. Пассажиров задержанного пригородного поезда №6308 до мест назначения доставили автобусом. На железной дороге в районе станции идут восстановительные работы, они продолжались всю ночь. Задействованы 4 восстановительных поезда, 8 единиц тяжелой техники и более 150 человек. Напомним, накануне 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Ангарском районе. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Следственные органы возбудили уголовное дело.