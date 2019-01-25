Пациенты и персонал нескольких медучреждений были эвакуированы в областном центре

Началось все в 10-й больнице на Синюшиной горе. Около 9.00 по тревоге был поднят персонал, началась эвакуация пациентов. Тяжелее всего пришлось тем, кто не мог самостоятельно передвигаться, — колясочникам и лежачим больным.

Это не кадры с фронта и не военная хроника. Это десятая клиническая больница в микрорайоне Синюшина гора. Идет эвакуация сотен пациентов, в том числе и тяжелых.

Сообщение об угрозе минирования здания поступило на электронную почту учреждения около 9 часов утра. Лежачим пациентам и колясочникам, которые не могли выйти из здания самостоятельно, помогал персонал. На время эвакуации их пришлось разместить в технических помещениях вне стен больницы. Спустя полчаса администрация заявила: тревога оказалась ложной, сотрудникам и пациентам ничего не угрожает. Все вернулись в здание и продолжили работать в штатном режиме. Многие толком и не поняли, что произошло.

СОТРУДНИК КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №10: Мы сами не знаем, мы завтракали сидели. Сказали, срочная эвакуация.

А эти кадры сняты на улице Тимирязева. Здесь эвакуировали здание научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Сообщение об опасности взрыва поступило сюда на час позже, чем в больницу на Синюшиной горе. Около 10 часов утра руководство попросило сотрудников покинуть помещение и вывести пациентов. В здании на тот момент находились более сотни человек. Это персонал и посетители медицинского центра.

СОТРУДНИК НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ и РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА: Паники нет. Все стоим, ждем приказа вернуться на работу. СОТРУДНИК НАУЧНОГО ЦЕНТРА ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ и РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА: Как объяснили, был звонок о минировании объекта. Вот приехали сотрудники МЧС. Больше ничего не знаю. Единственное, что они сказали, что эвакуация была проведена. И сейчас ждем кинологов с собаками, чтобы обследовали, есть ли бомба или нет.

Эвакуировали сегодня пациентов и врачей в 11 медучреждениях региона. После того как экстренные службы полностью проверили помещения на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов, сотрудники смогли вернуться к работе.