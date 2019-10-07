Пациент нанес ножевое ранение врачу скорой помощи в Иркутске

Отправилась на помощь, а спасать пришлось себя. Врач скорой помощи получила ножевое ранение во время вызова. О том, что случилось в ночь на 6 октября в Иркутске, расскажем в следующем материале.

На станцию скорой помощи вызов поступил в 43 минуты первого в ночь на 6 октября. На улице Советской возле 94 дома лежит человек без сознания, сообщил звонивший. Бригада врачей тут же выехала на помощь, через 13 минут были на месте. Мужчину без сознания нашли без труда. Он был мертвецки пьян.

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В какой-то момент мужчина достал из кармана нож и причинил врачу скорой помощи телесные повреждения. В результате у врача ножевое непроникающее ранение в области грудной клетки. Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Даже вот это само чувство ранения, это уже потом определили, когда увидели, что нож в крови. Непосредственно, когда уже сотрудники полиции. Поэтому после этого врач обратился в травмпункт №2, где ей была оказана первичная хирургическая обработка раны, наложено два шва.

Врач, получившая ранение, работает в скорой помощи около 20 лет, сейчас направлена на больничный, и, скорее всего, он продлится около 3 недель. Кроме того, работа бригад скорой помощи распределяется очень четко: у каждой свой список вызовов. И выход из строя одного экипажа — это, возможно, чья-то неспасенная жизнь.

Александр МАНЬКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГБУЗ ИРКУТСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: При возникновении вот таких ситуаций каждая бригада, она может сыграть какую-то роковую роль при оказании экстренной медицинской помощи тем, кому это действительно нужно.

Известно, что мужчине, который напал на доктора, 34 года, он житель Иркутского района. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Этот случай далеко не единственный. В 2017 врачей спасать пришлось 12 раз, в прошлом году всего 3, в этом и того меньше. Но этот случай напоминает нам о том, что пора спасать тех, кто спасает наши жизни.