Отходы в Ангару попали, предположительно, с очистных сооружений

Новость о выбросе в Ангару жидких отходов получила не только массовый резонанс в обществе, но и логическое продолжение. Байкальская природоохранная прокуратура начала расследование. Возможно, говорят специалисты, причиной выброса стали очистные сооружения, которые сейчас находятся на реконструкции. Напомним, в социальных сетях видео с инцидентом появилось 11 января. На кадрах видно, как из-под воды поднимаются потоки неизвестной жидкости с большим количеством пены. Виновнику экологического преступление грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.