Отец и два сына погибли на пожаре в Куйтунском районе

Отец и два сына погибли на пожаре в Куйтунском районе

28.11.19

Мужчина и его два малолетних сына погибли на пожаре в селе Малая Кочерма в Куйтунском районе. В одноэтажном деревянном доме произошло короткое замыкание. Соседи заметили дым, разбили окно, но внутрь попасть не смогли. Там уже был открытый огонь, а дверь заперта изнутри. После тушения пожарные на пепелище обнаружили останки погибших. Сейчас идет доследственная проверка.

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