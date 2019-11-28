Отец и два сына погибли на пожаре в Куйтунском районе

Мужчина и его два малолетних сына погибли на пожаре в селе Малая Кочерма в Куйтунском районе. В одноэтажном деревянном доме произошло короткое замыкание. Соседи заметили дым, разбили окно, но внутрь попасть не смогли. Там уже был открытый огонь, а дверь заперта изнутри. После тушения пожарные на пепелище обнаружили останки погибших. Сейчас идет доследственная проверка.