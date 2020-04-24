От укусов клещей пострадали почти 500 жителей Приангарья

Почти 500 жителей Иркутской области уже в этом сезоне укусили клещи. Эта цифра вдвое больше в сравнении с аналогичными периодами прошлых 5 лет. Специалисты просят людей ограничить посещение леса или принять все меры предосторожности. У экспертов также пока нет ответа, как на клещевые инфекции среагирует коронавирус. В банке данных замороженных образцов крови жителей региона, сданных за последние 5 лет, возьмут анализы на возможный иммунитет к COVID-19.

Олег Огарков, заведующий отделом эпидемиологии и микробиологии научного центра проблем семьи и репродукции человека: Также мы думаем провести генетические исследования выявленных в настоящий момент коронавирусов, и это тоже с помощью методов молекулярной эволюции. И это может показать, как давно эту инфекцию занесли на территории Иркутской области.