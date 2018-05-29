Осуждены члены организованной преступной группировки «Близнецы»

За пропаганду терроризма, мошенничества и сбыт наркотических средств. Приговор вынесли одному из ее лидеров — Антону Федину.

Вечерняя посидела в одном из кафе областного центра для этих людей завершилась вот так — лицом в пол. В карманах запрещенные психотропные вещества, деньги. В машине огнестрельное оружие. Это члены организованной преступной группы «Близнецы». Ее возглавляли два брата — 34 летние Антон и Максим Федины. Сегодня один из них — вместо дорого ресторана — на скамье подсудимых. Антон Федин ближайшие 21 год проведет в местах не столь отдаленных. Семь из них — в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.

Татьяна СТЕПАНОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ: Федин Антон Геннадьевич, находясь на условной мере наказания по предыдущему приговору суда за совершение мошенничества с квартирами граждан, создал ОПГ , совместно с которой продолжал совершать преступления : мошенничество с целью лишения граждан жилья, мошенничества в сфере страхования автомобилей , незаконный оборот оружия и боеприпасов, сбыт психотропных веществ.

Приговор оглашает выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда. Сообщники «близнецов» приговорены к различным видам наказания — от крупных штрафов до 10 лет лишения свободы. Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек. Еще двое преступников, причастных к деятельности ОПГ, осуждены ранее. Сотрудники УФСБ России по Иркутской области расследовали дела на протяжении двух лет. В производстве 45 томов уголовного дела по 250 страниц каждое.

Вадим ФОМИНЫХ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФСБ РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Следствие установлено, что среди прочих преступлений лидер группы в одной из социальной сети под собственным именем разместил видеоматериалы оправдывающие деятельность международных террористических организаций. При этом члены ОПГ приобретали и хранили огнестрельное оружие , боеприпасы.Во время предварительного следствия тайники были найдены в заброшенном гараже и лесном массиве Ленинского района Иркутска, а так же в квартирах преступников.

Уголовные дела не закрыты. В федеральном розыске находятся несколько бывших членов ОПГ, в том числе, один из лидеров группы — Максим Федин.