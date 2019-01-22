Оставленный без присмотра костер стал причиной пожара на острове Ольхон

Названа причина крупного пожара на территории бывшего рыбзавода в поселке Хужир Ольхонского района. По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что рядом с постройками жгли мусор. Костер оставили без присмотра, порывами ветра — а он достигал 30 метров в секунду — искры откинуло на деревянное здание. Напомним, на ликвидацию пожара спасателям потребовалось 9 часов, существовала угроза перехода огня на жилые дома. В результате одноэтажное строение полностью уничтожено. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку в отношении собственника объекта, который не обеспечил соблюдение норм противопожарной безопасности на своей территории.