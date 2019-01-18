Операция по спасению машин, которые провалились под лед, шла сегодня в Иркутске

Первым на прочное на вид покрытие Ушаковки выехал «Субару». Как говорит его владелец, попробовать WD. Передние колеса автомобиля ушли под воду. Тогда мужчина бросил клич в соцсетях с просьбой о помощи. Откликнулся водитель на «Тойоте Марк» и тоже провалился. Затем «Марк» попытались вытянуть третьей машиной и задом въехали «Тойоте» в передний бампер. На месте работали сотрудники ГИБДД, приехали и спасатели. В итоге «Субару» выбраться помог джип, а для «Марка» пришлось вызывать эвакуатор. За выезд на лед виновники получили штраф — 1000 рублей.