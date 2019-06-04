Олонское сельхозпредприятие закрыто на карантин из-за туберкулеза, обнаруженного у коров

Олонское сельхозпредприятие закрыто на карантин из-за туберкулеза, обнаруженного у коров

04.06.19

На Олонском сельхозпредприятии объявили карантин в связи с туберкулезом, обнаруженным у коров. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на администрацию Боханского района. Лабораторные исследования показали, что болезнь перешла к скоту от человека. Производство молока прекращено, а до начала июля забьют 1360 голов. Сообщается также, что мясо отдадут для реализации на Усть-Ордынский мясокомбинат, так как после термической обработки, по заверениям специалистов, оно будет безопасным для употребления. Молочно-товарная ферма закрыта на целый год. Все конструкции из дерева, расположенные на территории, сожгут, а сам объект будет охраняться. Жители села Олонки должны пройти обследование на туберкулез.

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