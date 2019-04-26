Около 400 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Осторожно, клещи! Почти 400 случаев укусов зарегистрировали в Иркутской области с начала года, 116 из пострадавших — дети. Из тех клещей, которых исследовали, 23 были заражены боррелиозом, два — энцефалитом и 4 — другими клещевыми инфекциями. Активность паукообразных регистрируют на всей территории области, за исключением северных районов. Большинство укусов ежегодно регистрируют в Иркутском, Ольхонском, Шелеховском районах. В управлении Ропотребнадзора по региону предупреждают: основные переносчики клещей, а также инфекций — грызуны. Захламление территории, образование свалок вокруг дач привлекает крыс и мышей, отсюда возрастает опасность для людей. Необходимо очищать территорию от старой листвы, травы, мусора.