Около 300 водителей Приангарья в 2019 году покинули место ДТП

Больше всего таких случаев в Иркутске. В Иркутском районе — 46, в Усолье-Сибирском — 27, в Братске — 24. В большинстве случаев нарушители — мужчины. Чаще всего водители покидают место аварии при наезде на пешехода, реже в случае серьезных аварий. Основными причинами становятся состояние алкогольного опьянения и очевидная вина. Так, например, полиция продолжает разыскивать водителя кроссовера, который 16 октября на улице Трактовая в районе остановки «Бакалея» сбил 39-летнюю иркутянку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Граждан, которые обладают данными о водителе и его местонахождении, а также любыми сведениями о случившемся просят обратиться по телефону 21-76-00.