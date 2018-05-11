Один школьник погиб еще один серьезно пострадал во время игры на железнодорожных путях на станции Гончарово

Подростков ударило током в 27 тысяч вольт. ЧП случилось в выходные. Ребята гуляли без присмотра взрослых.

Татьяна НИКУЛИЧЕВА, Должность: СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА НА СТАНЦИИ ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ: Не обязательно браться за контактный провод чтобы получить травмирование электротоком. То есть достаточно попасть в зону дуги так называемую опасную зону. Зона дуги у нас меньше двух метров, поэтому находясь на вагоне человек находится в зоне поражения электротоком. Поражения электротоком очень страшные, как правило после этих травм люди у нас не выживают.

Также произошло на станции Гончарово в Шелехове. Двое подростков 14 и 15 лет ради красивого селфи залезли на грузовой вагон с углем. Напряжение в контактной сети, которая тянется над составами составляет 27 с половиной тысяч вольт. Мальчишкам даже не пришлось касаться проводов, чтобы их ударило током. Парни прыгали с одного груженного состава на другой. Это фото пострадавшего было сделано сразу после происшествия. Ему досталось больше всего, так как шел первым.

Татьяна НИКУЛИЧЕВА Должность: СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПДН ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА НА СТАНЦИИ ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ: Один мальчик получил электротравму ожог 86 процентов тела, то есть несовместимые с жизнью. Второй ребенок сейчас находится на лечении. Он получил ожог лица, глазного яблока, левой руки. Травмы очень серьезные и лечение будет длительным.

Погиб подросток 15-лет, он скончался в больнице. Второй, сразу после удара сумел добраться до дома, уже оттуда родители отвезли его в больницу. Инспектор полиции Татьяна Никуличева, на станции Иркутск-Сортировочный показывает в каких местах поезда любят прятаться несовершеннолетние. Одно из излюбленные — между сцепкой вагонов. Перед отправкой составы теперь вынуждены осматривать специалисты.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Как бы не охраняли опасные объекты, не огораживали территорию колючей проволокой, дети все равно умудряются попасть к поездам. За три года только в Иркутске и Иркутском районе пострадали 13 человек. Из них 7 погибли.

Вот чем может закончиться детская шалость. Все пострадавшие школьники из благополучных семей. Их не останавливают ни информационные таблички, ни охрана, ни видеокамеры. Как установили специалисты, 90% подобных трагедий происходят именно во время каникул или выходных.