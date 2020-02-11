Один человек погиб на пожаре в Ангарске

Еще четверо госпитализированы с отравлением угарным газом. О возгорании поздним вечером сообщили жильцы многоквартирного дома. На место сразу отправили 4 пожарных расчета. К этому моменту из окна комнаты на втором этаже валил дым, наблюдалось открытое горение. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, еще 17 вывели спасатели, троих пришлось спускать из окон по автолестнице. В общем коридоре обнаружили хозяина горевшей комнаты, он был в состоянии алкогольного опьянения, его к выходу вел сосед. А в самом помещении на кровати нашли погибшую 58-летнюю женщину. Причиной трагедии стала неосторожность при курении. В это же время в Братске произошел пожар в квартире пятиэтажки. Спасатели вывели из дома 8 человек, еще 20 покинули здание самостоятельно. Всего же за сутки в Иркутской области произошло 14 пожаров.