Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Иркутске

На улице Олега Кошевого столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там ехала «Тойота Раф 4». Произошло лобовое столкновение. Авто отбросило в еще одну машину, которая двигалась позади в том же направлении. Водителя «Короллы» медикам спасти не удалось. Он погиб. За помощью к врачам обратились пассажиры столкнувшихся иномарок. Сотрудники дорожной полиции вручную регулировали движение, пробка продолжалась несколько часов.