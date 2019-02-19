Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Иркутске
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Иркутске

19.02.19

На улице Олега Кошевого столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там ехала «Тойота Раф 4». Произошло лобовое столкновение. Авто отбросило в еще одну машину, которая двигалась позади в том же направлении. Водителя «Короллы» медикам спасти не удалось. Он погиб. За помощью к врачам обратились пассажиры столкнувшихся иномарок. Сотрудники дорожной полиции вручную регулировали движение, пробка продолжалась несколько часов.

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