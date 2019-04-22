Обманутых клиентов иркутского фитнес-клуба просят обратиться в полицию

Скупой платит дважды. Нашумевшая история с обманутыми владельцами клубных карт в иркутский фитнес-клуб нашла свое продолжение. Растет и сумма спортивной аферы, сейчас она, по неподтвержденным данным, составляет около шести миллионов рублей. Как рассказали нашему корреспонденту представители оздоровительного центра, людей долгое время обманывали недобросовестные менеджеры по продажам. Они оформляли дорогостоящие карты в фитнес-клуб с огромной скидкой, но за наличные и мимо кассы. Заманивая в теневые сделки своих знакомых.

Александр ЛЯТИФОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИТНЕС-ЦЕНТРА «ИКС ФИТ ИРКУТСК»: Люди приходили, знакомые, друзья друзей, приходили к менеджерам, а те продавали им карты. Номиналом в сорок тысяч за двадцать пять и вписывали их в уже существующий корпоративный договор с какой-то крупной компанией. Поэтому у этих лиц и нет договора на руках. Они, воспользовавшись такой скидкой за счет личных связей, получили карту.

О финансовых махинациях стало известно случайно. После серьезного компьютерного сбоя персонал стал восстанавливать данные владельцев и увидел, что от некоторых посетителей нет никаких сведений об оплате. Менеджерский состав немедленно отстранили от работы. Они не рассказали подробности сделок. Руководству фитнес-клуба пришлось пойти на радикальные меры, чтобы установить всех пострадавших от действий мошенников. Людей, которых обманули, просят обратиться в территориальный отдел полиции. На время проверки карты недействительны. Но, по словам владельцев бизнеса, пропавшие дни компенсируют продлением карт. Подробности этой истории смотрите в авторской программе Алексея Келэвро «Человек с характером» уже в этот четверг.