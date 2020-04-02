Обманули жительниц Иркутска более, чем на три миллиона рублей

В областном центре следователи ищут жертв, пострадавших от мошеннических действий владельцев салона красоты. Заведение «Luxury Woman» функционировало в столице региона два года. За это время салон успел собрать множество негативных отзывов, а впоследствии и обманул клиентов на немалые суммы. Женщины приобрели сертификаты и абонементы, но оказания услуг так и не дождались. Салон без предупреждения закрылся и съехал из помещения. А многие посетители остались с кредитными обязательствами: услуги специалистов в заведении стоили недешево.

Юрий ИЛЬЕНКО, ИНСПЕКТОР по ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Зачастую клиентки брали кредиты, чтобы приобрести абонементы в данное заведение. В целом суммарно один абонемент стоил на годовое посещение от 60 до 70 тысяч рублей. Соответственно, не каждый имеет такую сумму в наличии. Женщины приобретали кредит, а в дальнейшем салон красоты не оказывал им обещаемых услуг.

В настоящее время известно о порядка 50 гражданах, пострадавших от действий мошенников. Всех их просят обратиться в полицию.