Новые подробности в деле о похищении человека, которое связано с крупным предпринимателем Иркутска

Громкая история произошла в областном центре в прошлом году. Бизнесмена Дмитрия Матвеева обвинили в том, что он у себя дома удерживал человека и вымогал у него права на юридическое лицо. По данному факту возбудили уголовное дело. Но, как отмечают юристы предпринимателя, в деле много несостыковок. К примеру, Руслан Дукин на момент похищения никаких прав на имущество, которое якобы у него вымогали, уже не имел. Собственником юридического лица он перестал быть еще в 2015-м. А сейчас появилась новая информация: в интернете опубликован видеоролик, который сняли сразу после того, как Дукин покинул дом предпринимателя. На видео, снятом сотрудниками полиции, мужчина говорит, что его никто не похищал и он проводил время у своего знакомого Дмитрия Матвеева по доброй воле. Как известно, позже свою позицию он поменял на диаметрально противоположную.

Ольга ИЗМАЙЛОВА, АДВОКАТ ДМИТРИЯ МАТВЕЕВА: Таким образом, у защиты имеются все основания полагать о непричастности Дмитрия Геннадиевича Матвеева. В настоящее время по делу идет ознакомление, выполнение требования статьи 217 уголовно-процессуального кодекса. Мы знакомимся с материалами уголовного дела. Но тот объем, который мы уже прочитали и изучили, позволяет стороне защиты уверенно говорить о том, что какие-либо доказательства о причастности Матвеева к инкриминируемым преступлениям — как к похищению, так и вымогательству — отсутствуют.

Адвокаты предпринимателя надеются, что все новые обстоятельства дела будут тщательно изучены и приняты следствием во внимание.