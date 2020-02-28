Новорожденную девочку подкинули в перинатальный центр Братска

ЧП случилось сегодня утром. По предварительным данным, сумку с ребенком в роддом принесла женщина с маленькой девочкой. Она поднялась на второй этаж, оставила новорожденную в туалете и быстро скрылась из вида. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. В ближайшее время ребенка передадут в детскую больницу города. А запись с камер наблюдения уже изучают следователи СК России. Сотрудники полиции начали розыск женщины.