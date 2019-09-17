Ночная погоня в Иркутске закончилась аварией

Ночная погоня в Иркутске закончилась аварией

17.09.19

Сцена из боевика разыгралась сегодня ночью. Полицейские начали преследовать машину, которая не остановилась по требованию инспектора. Нарушитель уходил с улицы Сергеева через Глазковский мост на высокой скорости по встречке. А на улице Горького лихача остановили дорожные столбики торгового центра. Водитель попытался скрыться, бросив машину, но полицейские его задержали и выписали сразу 8 штрафов. У 21-летнего молодого человека не оказалось ни прав, ни полиса ОСАГО, от медосвидетельствования он отказался.

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