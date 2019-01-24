Незаконные оружейные склады выявили в Иркутской области сотрудники ФСБ
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Незаконные оружейные склады выявили в Иркутской области сотрудники ФСБ

24.01.19

Это хранить дома нельзя. Сотрудники федеральной службы безопасности провели масштабную всероссийскую операцию по выявлению незаконных оружейных складов. Места, где хранили и изготавливали, а точнее, восстанавливали распиленные на запчасти стрелковые комплексы, силовики обнаружили и в Иркутской области. Всего проведены проверки в более чем тридцати регионах страны. Задержали около сотни фигурантов незаконного промысла. Изъяли около двухсот единиц огнестрельного оружия, в том числе трофеи II Мировой. Среди изъятого есть и образцы массового поражения: огнемет, гранатометы и ручные осколочные  гранаты, также взрывчатка и детонаторы к ней. Известно, что комплектующие покупали через интернет-магазин, а после собирали в подпольных мастерских. Сейчас эти склады опечатаны. Все оружие отправили на баллистическую экспертизу, чтобы установить возможную причастность к различным преступлениям.

[(001375)2019-01-24-16-31-11]

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