Несостоявшаяся сделка купли-продажи: жители Ангарска обратились в полицию

Героиня нашего следующего материала пыталась купить квартиру. Но это оказалось не так-то просто. Женщина обратилась в агентство недвижимости, но в итоге попала в довольно сложную ситуацию. Пришлось даже обращаться в полицию. Все подробности расскажем далее.

«Оставайтесь дома», «Будьте дома» — эти слова звучат из каждого телевизора, радио и любой социальной сети. А как быть, если остаться дома невозможно? У вас его просто нет. А из единственной квартиры вас выгоняют.

В этом доме в Ангарске в микрорайоне Китой живет Жанна Гирник. История женщины началась несколько лет назад, когда ангарчанка с помощью риелторского агентства «Единое», а именно: его директора Натальи Жилкиной купила однокомнатную квартиру. И теперь, когда в начале 2020 понадобилось приобрести жилье для дочери, она вновь обратилась к этой женщине.

Жанна ГИРНИК:

Я пошла к Наталье, обратилась, потому что ей полностью доверяла. Она купила мне квартиру однокомнатную, и никаких проблем не возникло. Все произошло вовремя и нормально.

И тут до определенного времени все действительно было нормально: квартиру нашли, договорились. Для оплаты жилья Жанна передала Наталье Жилкиной 2 миллиона рублей и получила расписку. Сделка состоялась, но деньги бывшие владельцы квартиры так и не получили. Наличные просто зависли между продавцом и покупателем.

Жанна ГИРНИК:

27 февраля мы оформили сделку на квартиру. 5 марта мне пришла регистрация. И 12 марта мы должны были ехать на завершение, она должна была мне сумму эту передать, я должна была рассчитаться с продавцами, перевести им на расчетный счет. 12 мы ехали, но ни она, ни продавцы не приехали.

Нам удалось найти и тех людей, что продали квартиру. И вот что рассказывают они.

— Она звонит Лене: вот они не могут сегодня деньги привезти. Когда? Завтра в 4 часа. Я говорю: хорошо. Мы едем в город, соответственно, с нами на связь уже никто не выходит.

Встреча так и не состоялась. Причин было много: от срочных сделок и бесед с полицией до пришедшего через месяц коронавируса. Но факт остается фактом: денег нет. И люди устали терпеть.

Жанна ГИРНИК:

Продавцы сказали, что мы не будем ждать ни Жилкину, ни окончания карантина. Мы просто будем высуживать у вас эту квартиру. То есть у нас вообще нет жилья никакого.

Между тем в Ангарске случай Жанны далеко не единственный. Лариса Иванова отдала в агентство недвижимости полтора миллиона рублей.

Лариса ИВАНОВА:

На успокоительных. Мужу плохо совсем, не знаю, что дальше будет. Болеет сильно теперь, на нервной почве все. Держимся пока. Надеемся. Не знаю, когда это все закончится.

Ситуация Ольги немного другая. Сделка с ее квартирой еще не состоялась, но, узнав о ситуации тех, кто уже обращался в это агентство, она захотела расторгнуть договор и вернуть деньги, но ей их тоже не отдали.

Все женщины обратились с заявлениями в полицию Ангарска. Оказалось, что они далеко не первые.

Игорь ГАЗИНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА по ОБЩИМ ВОПРОСАМ УМВД РОССИИ по АНГАРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ:

По одному эпизоду возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, еще до 20 заявлений находятся в стадии доследственной проверки. К сожалению, потерпевшая сторона, те, кто к нам обратились с заявлениями, в настоящий момент они испытывают давление со стороны лица, в отношении кого это было написано. Она заявляет, причем достаточно открыто, не стесняясь, для записи на видеоносители и телефоны, что если ее будут обвинять в совершении преступления, то они останутся у разбитого корыта. А те, кто будет лояльно относится к тем проблемам, которые возникли у нее финансовые, в любом случае она решит их проблемы.

Несколько лет назад Наталья Жилкина уже проходила по гражданскому делу. Тогда суд постановил прекратить производство, так как истец отказался от иска. Мы связались с руководителем агентства, чтобы выяснить, каков ее взгляд на сегодняшнюю ситуацию.

Наталья ЖИЛКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ЕДИНОЕ»:

Хочу уведомить всех своих клиентов, с которыми у нас возникли задержки по сделкам и по всем нашим договорным обязательствам, взаимоотношениям, что, как только мы выйдем из режима карантина, режима самоизоляции, как только мы сможем нормально функционировать, открыть офис и вести свою деятельность, как это было до того, как мы вошли в этот режим пандемии и самоизоляции, мы будем осуществлять все действия согласно договорным отношениям: выплаты, сделки — все наши моменты, которые связаны именно с завершением сделок. Наши обязательства никуда не делись, не прекратились. Мы, естественно, все исполним. Как только выйдем с карантина.

Сейчас все стороны этой истории ждут окончания режима самоизоляции, чтобы наконец разрешить этот вопрос.



