Несогласные с приговором Виктору Авдулову собрали более девяти тысяч подписей

Более девяти тысяч подписей собрали несогласные с приговором для виновника ДТП на «Баргузине» в мае этого года Виктора Авдулова. Сегодня в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу родителей погибшего школьника Данилы Зайцева. Родственники настаивают на том, что приговор для водителя «Мерседеса», который еще и скрылся с места происшествия, очень мягкий: Авдулова приговорили к четырем годам в колонии-поселении. Максимальный срок по статье уголовного кодекса 7 лет, но суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, наличие маленького ребенка и готовность возмещать ущерб. В связи с тем, что сегодня в заседании не смог участвовать отец погибшего, он в командировке, суд принял ходатайство о переносе даты рассмотрения апелляции на 26 сентября.

Любовь ЗАЙЦЕВА, БАБУШКА ПОГИБШЕГО ДАНИЛЫ ЗАЙЦЕВА:

Я не хочу, чтобы было поселение, ни в коем случае. Если не дадут больше, то хотя бы тогда 4 года, но только не поселение. Это курорт.

Екатерина ЗАЙЦЕВА, МАЧЕХА ПОГИБШЕГО ДАНИЛЫ ЗАЙЦЕВА:

Мы будем идти до конца. К нам присоединяется общественное мнение. Мы собрали более 9 тысяч подписей, все согласны, что это очень мягкое решение для виновника в смерти ребенка.