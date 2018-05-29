Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в многоквартирном доме в Иркутске

Спасатели эвакуировали 22 человека из малосемейного общежития. Сколько квартир пострадало и что необходимо сделать горожанам, чтобы вернуться к привычному ритму жизни?

Языки пламени вырываются из окон на пятом этаже. Эту страшную картину запечатлели очевидцы на улице Авиастроителей в Иркутске. Все случилось в однокомнатной квартире малосемейного общежития. Звонки от жителей спасателям начали поступать накануне около 9 часов вечера. В квартиру, где располагался очаг, сейчас зайти невозможно — дверь сильно деформирована. Скорее всего, ее будут снимать с помощью болгарки. Поздно вечером спасатели попали сюда через окна.

На место ЧП спасатели приехали через 3 минуты после сообщения о возгорании. Сначала прибыли бойцы отдельного поста цеха пожарной безопасности Иркутского авиационного завода. Затем к ним присоединились пожарные из других частей Иркутска. Всего 34 человека личного состава, а также 6 автоцистерн и автолестницы. В поисках пострадавших спасатели вскрыли 19 входных дверей. Общая площадь пожара — 30 квадратных метров.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: Бывшее общежитие коридорного типа загорелось. по прибытию подразделений горела квартира на 5 этаже, из окна был виден открытый огонь. силами федеральной противопожарной службы эвакуировано 22 человека, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Вот так выглядит подъезд уже после того, как разъехались пожарные. Здесь 30 квартир. Жители устраняют последствия ЧП. По их предположениям, возгорание произошло в квартире одинокой женщины.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Там жила женщина неблагополучная, ее не было на тот момент. На момент пожара ее не было в квартире. Соседи позвонили. Мама живет на даче. То есть мы приехали,у нас дверь стоит отдельно, квартира, все это открыто. И это у всех так было. Двери стоят отдельно, а квартиры все открытые. А здесь есть контингент неблагополучный, то есть заходи и бери все, что хочешь.

Во избежание фактов вандализма ночью в доме дежурили полицейские. На некоторых дверях появились такие наклейки. Теперь здесь ждут дознавателей МЧС и следователей. По предварительной версии правоохранителей, во время начала пожара хозяйка квартиры все-таки находилась внутри. После ЧП соседи её видели, но встреча была нерадостной. Ведь устранение последствий происшествия, случившегося по её вине, теперь потребует сил и финансовых вложений.