Дождь лил почти весь день и продолжится до 5 июня. На радость дачникам и на горе автомобилистам. Некоторые улицы Иркутска и пригородов превратились в реки. Как успешно пережить вынужденную навигацию в родном городе?

Автомобилистам сегодня в плюс к плохому настроению не хватало только весел. Некоторые дороги в нашем городе они в прямом смысле переплывали. Жители улицы Култукской живут буквально на берегу реки.

Людмила НЕДБАЙЛО, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Сколько я тут живу, никогда не видела нормальных дорог. Надо что-то делать. Выживаем, как можем. Топит летом бесконечно. Все оттуда. Все сюда. Грязь постоянно. Машины убиваются вечно. К воротам не подойти, когда грязь эта.

Чтобы хоть как-то спасти от затопления улицу Култукскую, там откачивают воду.

Андрей НАИФАНТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ПРАВОГО БЕРЕГА МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: На данный момент по улицам города Иркутска ситуация по откачке ливневых вод полностью ликвидирована. Большие лужи по улице Култукская откачаны. Улица Култукская не имеет ливневой канализации, имеет просадки в дорожном полотне.

Кроме Култукской, воду сегодня откачивали с аварийных участков в Затоне, на улицах Карла Маркса и Дзержинского, Николая Вилкова и в переулке Кооперативный.

А в Луговом разлилось целое море, в которое не каждый джип, так сказать, занырнет. Но для детей — это непомерное счастье и масса способов для развлечения. Главное — сапоги резиновые повыше надеть. Жители говорят, что даже не помнят, как эта дорога выглядит без воды. Уже несколько лет люди «плавают» при каждом даже небольшом дождике.

И такое мокрое настроение у города продлится еще несколько дней. По сообщению синоптиков, в ближайшее время дожди не прекратятся.