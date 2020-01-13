Нечистоты, попадающие в Ангару в районе иркутского поселка Боково, будут исследованы

Взяты пробы воды и отправлены на экологическую экспертизу. За дело взялась и природоохранная прокуратура. Выяснилось, что стоки поступают с очистных сооружений левого берега.

Это видео за один вечер облетело все социальные сети и вызвало неоднозначные эмоции со стороны общества. Практически сразу делом заинтересовалась природоохранная прокуратура. Местные, кто живет рядом с берегом, где находится труба, рассказывают, что выбросы — это дело обыденное. Только вот раньше они были безобидные для экологии. Картина поменялась последние пару лет: резкий запах, пена на сотни метров.

Иван, ОЧЕВИДЕЦ: Рыбы совсем не стало здесь. То есть иногда, даже по утрам приходишь, а малек вверх пузом валяется. Вот такая система здесь постоянно. А то, что химию сбрасывают каждый день, постоянно, как сумерки, так пена идет.

Байкальская природоохранная прокуратура вместе с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, службой по охране Байкала, а также Росрыболовством выясняют, нанесен ли вред экологии и в каком объеме.

Наталья РЯГУЗОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ: Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой инициирована проверка по факту загрязнения реки Ангара в районе поселка Боково в городе Иркутске. В целях установления данных обстоятельств организованы прокурорские проверки предприятий, эксплуатирующих очистные сооружения, близлежащие к месту загрязнения территории. По итогам будут приняты строгие меры прокурорского реагирования для недопущения подобных фактов в будущем.

В ходе прокурорских проверок выяснилось, что трубы принадлежат «Водоканалу». После публикации видео в соцсетях сотрудники МУПа выехали на место, осмотрели два действующих выпуска очистных. По словам специалистов, они работают в нормальном штатном режиме. Был произведен отбор проб воды. Руководителя предприятия пригласили в надзорное ведомство для выяснения обстоятельств.