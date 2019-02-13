Найден второй подозреваемый в перестрелке возле ресторана «Пекин» в Черемхово

Вчера задержали одного стрелявшего, а уже сегодня самостоятельно пришел в полицию и сознался в содеянном еще один участник вооруженного конфликта. Напомним, в ходе разборок между посетителями ресторана погиб 30-летний местный житель. Он получил тяжелые огнестрельные ранения. Кадры перестрелки попали на камеры видеонаблюдения. Мужчина, который добровольно сдался в руки правосудия, на видео стреляет из полуавтоматического ружья.