На восстановление школ и детсадов в зоне паводка выделят почти 470 миллионов рублей

Почти 470 миллионов рублей выделит Иркутская область, чтобы оборудовать школы и детсады в пострадавших территориях к новому учебному году. На эти средства закупят все необходимое: мебель, технику для пищеблоков, школьные автобусы. Об этом губернатор региона Сергей Левченко сообщил на селекторном совещании, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев. Всего в результате наводнения пострадали 18 школ и 14 детсадов. 3 школы и 4 сада не успеют восстановить к 1 сентября, детей перераспределят.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всего в пострадавших территориях функционирует 110 общеобразовательных и 100 дошкольных образовательных организаций. Из 32 образовательных организаций с 1 сентября начнут функционировать 25, 10 дошкольных и 15 общеобразовательных, 7 организаций к 1 сентября восстановлены не будут.