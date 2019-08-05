На восстановление школ и детсадов в зоне паводка выделят почти 470 миллионов рублей

На восстановление школ и детсадов в зоне паводка выделят почти 470 миллионов рублей

05.08.19

Почти 470 миллионов рублей выделит Иркутская область, чтобы оборудовать школы и детсады в пострадавших территориях к новому учебному году. На эти средства закупят все необходимое: мебель, технику для пищеблоков, школьные автобусы. Об этом губернатор региона Сергей Левченко сообщил на селекторном совещании, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев. Всего в результате наводнения пострадали 18 школ и 14 детсадов. 3 школы и 4 сада не успеют восстановить к 1 сентября, детей перераспределят.

 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Всего в пострадавших территориях функционирует 110 общеобразовательных и 100 дошкольных образовательных организаций. Из 32 образовательных организаций с 1 сентября начнут функционировать 25, 10 дошкольных и 15 общеобразовательных, 7 организаций к 1 сентября восстановлены не будут.

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