На сильное задымление жалуются жители северной части Иркутской области

На сильное задымление жалуются жители северной части Иркутской области

08.08.19

В Киренске и Усть-Куте из-за дымки видимость практически нулевая, нечем дышать, першит в горле. Люди выкладывают видео пожаров. Один из них недалеко от Северобайкальска. По словам очевидцев, лес в этом месте горит уже две недели. По данным министерства лесного комплекса, сейчас в Иркутской области действуют 120 очагов возгорания на площади в 670 тысяч гектаров.

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