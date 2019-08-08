На сильное задымление жалуются жители северной части Иркутской области

В Киренске и Усть-Куте из-за дымки видимость практически нулевая, нечем дышать, першит в горле. Люди выкладывают видео пожаров. Один из них недалеко от Северобайкальска. По словам очевидцев, лес в этом месте горит уже две недели. По данным министерства лесного комплекса, сейчас в Иркутской области действуют 120 очагов возгорания на площади в 670 тысяч гектаров.