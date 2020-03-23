На пожаре в поселке Чунском погиб человек

На пожаре в поселке Чунском погиб человек

23.03.20

Один человек погиб и один пострадал. Пожар в поселке Чунском произошел сегодня ночью. Загорелся многоквартирный дом на улице 50 лет Октября. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. Хозяин жилища погиб. Пострадавшего мужчину передали врачам скорой помощи. 11 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Жильцы верхних этажей не смогли покинуть квартиры из-за сильного задымления в подъезде. Семь человек, среди которых трое детей, эвакуировали по пожарной автолестнице. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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