На пожаре в Иркутском районе погибли две девочки 13 и 14 лет

Это произошло в садоводстве «Сельстрой». Известно, что одна из девочек самостоятельно позвонила в службу спасения и вызвала пожарных. Но когда те приехали, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС подростков спасти не удалось. Установлено, что вместе с ними в доме находился сожитель матери. Сейчас следствие выясняет, почему он не предпринял мер для спасения девочек. Пока неизвестна и причина пожара. Но следователи следственного комитета установили: в прошлом году в доме заменили электропроводку и поставили противопожарный датчик.

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По данному факту следственными органами следственного комитета России по Иркутской области проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, а также рассматривается умышленное убийство двух лиц.