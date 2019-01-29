На пожаре в Иркутском районе погибли две девочки 13 и 14 лет
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На пожаре в Иркутском районе погибли две девочки 13 и 14 лет

29.01.19

Это произошло в садоводстве «Сельстрой». Известно, что одна из девочек самостоятельно позвонила в службу спасения и вызвала пожарных. Но когда те приехали, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС подростков спасти не удалось. Установлено, что вместе с ними в доме находился сожитель матери. Сейчас следствие выясняет, почему он не предпринял мер для спасения девочек. Пока неизвестна и причина пожара. Но следователи следственного комитета установили: в прошлом году в доме заменили электропроводку и поставили противопожарный датчик.

 

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По данному факту следственными органами следственного комитета России по Иркутской области проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, а также рассматривается умышленное убийство двух лиц.

 

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