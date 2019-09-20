На поиски пропавшей в Нижнеудинском районе женщины направили вертолет Ми-8 МЧС России

Напомним, уже третий день в тайге разыскивают 61-летнюю женщину, которая вместе с родственниками отправилась в лес за грибами и заблудилась. К поискам привлекли три группы спасателей. Пешие розыскные мероприятия ведут с квадрокоптером. Борт Ми-8 задействуют в течение всего светового дня. Искать женщину помогают и добровольцы. Спасатели настоятельно рекомендуют не ходить по лесу в одиночку, но если такая необходимость все-таки есть, при себе обязательно нужно иметь заряженный телефон, чтобы дозвониться в службу 112, компас, спички и теплые вещи.