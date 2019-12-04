Два человека погибли, два пропали без вести. В этом году на льду Байкала уже зарегистрировано более 50 происшествий. С 25 ноября Байкальский поисково-спасательный отряд провел первый этап акции «Безопасный лед». Шесть патрульных групп проводили мониторинг мест массового отдыха и рыбалки, ледовой обстановки. Всего за неделю провели 38 профилактических мероприятий. Но это только начало работы на эту зиму. Лед на Байкале установится в конце декабря-начале января. И тогда профилактические рейды нужно будет усилить.

Евгений ЗИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БАЙКАЛЬСКОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА МЧС РОССИИ: В основном случаи касаются — это у нас возросший поток туристов, возросший поток массовых мероприятий, которые проводятся на льду озера Байкал. И, в общем-то, организаторы этих мероприятий людей очень мало кто готовит.