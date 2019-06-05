Мужчина скончался в иркутской больнице. Родственники обвиняют медиков

«Мама, помоги, у меня в животе завелись черви». Такое сообщение пациент Иркутской городской больницы отправил своей матери перед смертью. Мужчину доставили на лечение с осложнениями после ножевого ранения. Родственники погибшего уверены: врачи некачественно оказывали помощь. Подробности этой истории шокируют, есть предположение, что мужчина медленно гнил прямо на больничной койке.

«Мама, помоги, у меня в животе завелись черви». Такое сообщение пациент Иркутской городской больницы отправил своей матери перед смертью. Мужчину доставили на лечение с осложнениями после ножевого ранения. Родственники погибшего уверены: врачи некачественно оказывали помощь. Подробности этой истории шокируют, есть предположение, что мужчина медленно гнил прямо на больничной койке.

Лидия ПОЛОШКОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ПАЦИЕНТА: Мама, забери меня. Он три раза просил. Переведи меня куда-нибудь. Мама, меня здесь зарежут. Мама, я отсюда не выйду. Как будто человек чувствовал.

Предчувствие приближающейся смерти у Валерия Полошкова, доставленного в городскую больницу на лечение, не давало покоя родным. Мужчина жаловался на сильные боли и слабость. По словам матери погибшего, сын постоянно просил перевезти его в другую больницу. Он снимал видео и отправлял домой. Вскоре от мужчины стали поступать и вовсе тревожные сообщения.

Лидия ПОЛОШКОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ПАЦИЕНТА: Он мне пишет: мамочка, скорей бы сделали эту операцию. Пишу: как дела? — Да, мама, так все и бежит. Сил нет. Мама, умертви меня. Это все есть. Отправляет: у меня в боку черви. Вот эта губка, от нее так воняло. 10 дней. Когда он начал пахнуть, я говорю врачам: давайте оперировать. Они: нет, еще рано.

В медицинских документах сказано: у пациента сложная форма спаек кишечника, требовалось хирургическое вмешательство. Но операций уже было несколько. Потому врачи пытались оказать консервативную помощь. И все же операции избежать не удалось. Образовались некрозы поджелудочной железы, острый панкреатит. Эту запись Валерий Полошков сделал на свой мобильный. Слышно, как кто-то из пациентов зовет медперсонал, долго кричит о помощи.

Эта последняя запись, на которой Валерий живой. Шестая за два месяца операция стала последней. Мужчина, не приходя в сознание, скончался. После смерти пациента его мать стала проводить разбирательство в причинах гибели. Она считает, что лечение было халатным. А позже появилась информация, что у мужчины в ране были черви. Санитарка, которая работала на тот момент в больнице, этот факт подтвердила.

Наталья ПОЗДЕЕВА, САНИТАРКА: Я, говорит, не выйду. Я говорю: да поправишься. Все думали поправится Валера. Парень-то молодой. Начал кричать: червяки, червяки! Мне туда как? Я же не доктор. Маме написал СМС: мама, с меня сыплются червяки. Медсестра подбежала к нему, потом побежала за доктором. Прибежал доктор, дежурный, у него губка была в боку. Дренаж. Доктор губку вытащил и в ведро бросил, этот мусор сразу надо было убирать мне. Я на нем-то не видела. Подошла к ведру, а в губке маленькие червячки беленькие шевелятся.

По факту обращения родственников погибшего в прокуратуру была проведена медицинская проверка. Нарушений не выявили.

Ирина ЗИМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИГКБ №1: По заболеванию, с которым поступил пациент, они соблюдены в полной мере. И порядки медицинской помощи также были осуществлены в полной мере. Единственный огрех за нашей организацией — это длительность пребывания пациента в приемном отделении. Оно оказалось более двух часов, положенных по нормативу.

Тем временем, доследственная проверка еще продолжается. Назначен ряд экспертиз. Правда, с момента происшествия прошел почти год.

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Женщиной было написано заявление о том, что она отказывается от проведения вскрытия трупа ее сына, в связи с чем он был захоронен без вскрытия. Согласно медицинским документам следует, что смерть мужчины наступила от заболевания, послужившего ранее причиненными ему травмами.

Мать погибшего говорит, что до конца будет бороться за справедливость. За пять лет она потеряла обоих сыновей.