Мужчина провалился под лед на Ершовском заливе в Иркутске

И вновь жертвы тонкого льда. Мужчина провалился на Ершовском заливе в районе СНТ «Геолог». После сообщения о происшествии на место прибыли трое спасателей на аэролодке «Пиранья». Из полыньи они достали мужчину 40 лет. Он был легко одет, пробыл в воде около 25 минут и получил сильное обморожение. В месте провала толщина льда составила всего 2-3 сантиметра. Пострадавший в тяжелом состоянии передан сотрудникам скорой помощи. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан не выходить на лед толщиной менее 10 сантиметров вне специально оборудованных ледовых переправ.