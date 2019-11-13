Мужчина провалился под лед на Ершовском заливе в Иркутске

Мужчина провалился под лед на Ершовском заливе в Иркутске13.11.19
И вновь жертвы тонкого льда. Мужчина провалился на Ершовском заливе в районе СНТ «Геолог». После сообщения о происшествии на место прибыли трое спасателей на аэролодке «Пиранья». Из полыньи они достали мужчину 40 лет. Он был легко одет, пробыл в воде около 25 минут и получил сильное обморожение. В месте провала толщина льда составила всего 2-3 сантиметра. Пострадавший в тяжелом состоянии передан сотрудникам скорой помощи. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан не выходить на лед толщиной менее 10 сантиметров вне специально оборудованных ледовых переправ.
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